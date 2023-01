Seres 5, il SUV premium sbarca in Europa

Il nuovo SUV Seres 5 sarà disponibile in tre motorizzazioni: standard 2WD, premium 4WD e flagship 4WD

Al Salone dell’auto di Bruxelles si è affacciata una novità assoluta nel segmento dei SUV di fascia premium: si tratta della Seres 5, nuovo modello all’avanguardia del marchio cinese che debutterà in Europa nei prossimi mesi in tre versioni ben distinte: Standard 2WD (da 63.900 Euro), Premium 4WD (da 67.900 Euro), Flagship 4WD (da 74.900 Euro).

Caratterizzato da una linea del tetto che scende senza interruzioni fino al bagagliaio al fine di garantire la massima efficienza aerodinamica e minori consumi durante la guida, la nuova Seres 5 offre un’esperienza di guida all’altezza dei migliori SUV europei grazie a un telaio in lega di alluminio stabile e allo stesso tempo leggero e a una powertrain da 430 kW e 960 Nm con motori elettrici sia all’anteriore che al posteriore. Due le capacità del pacco batterie, da 80 oppure da 90 kWh, con autonomia fino a 500 km nel caso della versione 2WD e fino a 530 km con quella 4WD.

Tra le altre caratteristiche, la nuova Seres 5 si distingue per la modalità di ricarica rapida intelligente, per le funzioni V2L e V2V, per ben 18 aiuti che costituiscono la suite di guida autonoma di Livello 2 e per un livello di tecnologia nell’abitacolo molto elevato. Qui il cruscotto è composto da tre schermi touch (HUD, infotainment centrale da 15,6” e LCD passeggero da 12,3”) e i sedili sono regolabili in dodici diverse posizioni con sistemi di ventilazione, riscaldamento, memoria e massaggio. Il pacchetto è infine completato da due caricatori rapidi wireless da 40 W e dal tetto panoramico da 85 pollici come optional, che offre grande visibilità e un’ampia concezione di spazio disponibile a bordo.