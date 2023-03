Suzuki S-Cross Hybrid: con app Connect 36 mesi di connessione gratuita

Dal 13 marzo il marchio giapponese ha attivato una promozione per tutti gli acquirenti della S-Cross Hybrid che garantisce i servizi Suzuki Connect

Monitorare la propria auto in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo attraverso il proprio smartphone… è possibile? Con Suzuki certamente sì: dal 13 marzo la Casa di Hamamatsu offre gratuitamente a tutti i propri clienti, anche a coloro che hanno acquistato a partire dallo scorso mese di ottobre 2022 una nuova S-Cross Hybrid, tutti i servizi dell’app Suzuki Connect per un totale di 36 mesi, tramite i quali rimanere sempre aggiornato sullo stato della vettura gestendo diverse funzionalità da remoto.

L’app Suzuki Connect, per esempio, permette di inviare delle notifiche quando è il momento di effettuare la manutenzione programmata, quando accade un avviamento del motore non previsto oppure quando non avviene lo sblocco automatico delle portiere o ci si dimentica di spegnere i fari e le luci di emergenza. Ma non è tutto: in caso di problematiche particolari l’applicazione può richiedere automaticamente l’assistenza stradale, così come monitorare le performance giornaliere dei propri viaggi effettuati negli ultimi 18 mesi mostrando i punti di partenza e arrivo (con tanto di funzione di localizzazione della vettura in tempo reale), il tempo impiegato, la distanza percorsa e il consumo medio di carburante.

L’app Suzuki Connect sarà offerta a chi ha intenzione di acquistare una S-Cross Hybrid con motori 1.4 48V e 1.5 140V ma anche a chi l’ha già comprata a partire dal mese di ottobre 2022 (previa registrazione entro 12 mesi dalla data di immatricolazione). L’accesso ai servizi offerti sarà completamente gratuito per un tempo massimo di 36 mesi.