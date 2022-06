Volkswagen ID.Aero: l’erede elettrica della Passat è pronta al debutto

Il prototipo di quella che sarà la nuova berlina elettrica della Casa di Wolfsburg sarà presentato in Cina tra pochi giorni: ecco le ultime indiscrezioni

Anche se parte dell’attenzione è focalizzata sulla piccola ID.1 e sui prossimi modelli Scout, la famiglia ID del marchio Volkswagen è pronta ad anticipare i tempi con la presentazione di un nuovo modello che avverrà il prossimo 27 giugno. Si chiamerà ID.Aero e servirà come concept per la futura berlina tre volumi ad alimentazione elettrica della Casa di Wolfsburg, che verrà lanciata inizialmente in Cina a partire dalla seconda metà del 2023 prima di avvicinarsi ai mercati europeo e americano.

Grazie ad alcuni teaser pubblicati in questi giorni, è evidente capire che la Volkswagen ID.Aero potrà essere vista come l’erede spirituale in chiave elettrica della Passat: le sue forme sono estremamente allungate (si dice prossime ai 5 metri) e particolarmente raffinate a livello aerodinamico, al fine da sfruttare tutte le potenzialità della piattaforma MEB sulla quale sarà costruita. Qualche dato specifico della scheda tecnica? Le ultime voci di corridoio affermano la presenza di una powertrain sia con trazione posteriore che integrale, con pacco batterie dall’autonomia vicina ai 700 km. Per tutte le conferme del caso non ci resta che attendere ancora pochi giorni: stay tuned!