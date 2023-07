Tesla: un video spia mostra in anteprima un minibus elettrico

Sembra che Tesla abbia intenzione di ampliare molto presto la sua gamma di modelli con il lancio di un minibus. Le prime informazioni sono emerse nel lontano 2016 all’interno del Master Plan Part 2, ma da allora nessun prototipo è stato avvistato su strada.

Per fortuna, però, un video spia pubblicato su Twitter mostra quello che sembra essere un muletto del minibus Tesla. La clip è stata caricata dal creator Jacob Orth, affermando di aver filmato egli stesso il people mover.

Secondo quanto riportato, il veicolo sarebbe stato progettato da The Boring Company di Elon Musk, la stessa azienda che ha realizzato il tunnel di test nel centro di Los Angeles. La clip rivela il logo Tesla sul volante e conferma che l’EV si trova nelle prime fasi di sviluppo.

Qualche anno fa, The Boring Company ha rivelato un concept simile a un van capace di trasportare fino a 12 persone e quello catturato in questo video spia sembra avere le stesse caratteristiche. Queste sono al momento le uniche informazioni che abbiamo, quindi dovremo attendere le prossime settimane.

Leaked video of the secret Tesla van prototype designed for Elon Musk’s Vegas Loop, from inside The Boring Company’s Las Vegas headquarters pic.twitter.com/A3A3XJ0UTx

— Jacob Orth (@JacobsVegasLife) July 10, 2023