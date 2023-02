Rattix è stato nominato Top Dealers Italia da Infomotori

Conoscete la #CrewRattix? In un mondo che punta sulla sola tecnologia, Rattix punta su Persone ed Emozioni. Si definiscono "venditori di Emozioni", perchè vogliono offrire un’esperienza unica sul mercato.

Non un semplice brand

Dall’unione di affabilità, simpatia e professionalità nasce il brand RATTIX.

Non un semplice brand perchè Rattix dona una seconda vita alle auto per un’economia circolare. Un’impresa vincente quindi oltre che green con a disposizione numerose auto di diverse marche e tipologie.

Il cliente di Rattix è un cliente soddisfatto che è accompagnato nella scelta dell’auto e orientato all’acquisto sicuro.



L’impegno di Rattix oltre che verso l’ambiente, si concretizza nella sua proposta di valore, quella di amare le persone.

Si definiscono, una grande famiglia e proprio come una grande famiglia sostengono anche progetti benefici.

Nel loro sito web infatti si legge:”

Le persone per noi sono importanti. Per questo Rattix crea e nutre costantemente progetti benefici e di sostenibilità ambientale. Il nostro team è impegnato a tutti i livelli ad apportare il proprio contributo nelle diverse iniziative: siamo una grande famiglia e come tale vogliamo veicolare le nostre energie per creare valore. Il tuo aiuto è importante: insieme possiamo costruire un futuro migliore!”