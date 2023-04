Superauto è stato nominato Top Dealers Italia da Infomotori

La sede di Superauto in provincia di Pavia, a Vigevano, è concessionaria autorizzata Renault, Dacia. E' stata nominata Top Dealers Italia perchè con grande professionalità Superauto si occupa della vendita di auto nuove, usate e Km0 dei marchi e dell’usato garantito multibrand. Inoltre dispone di una sezione dedicata alla vendita di veicoli commerciali Renault, Dacia. In concessionaria puoi accedere a numerosi servizi finanziari da finanziamenti personalizzati a servizi di noleggio e leasing. Per ciò che concerne l’assistenza post-vendita, invece, potrai fare affidamento sulla nostra officina specializzata e autorizzata.

Da più di trent’anni

Superauto è nel mercato da più di 30 anni, decenni che hanno permesso di conquistare importanti fette di mercato grazie alla riconosciuta professionalità. Da Superauto troverai solo personale altamente qualificato che saprà consigliarti nella maniera più opportuna durante tutte le fasi del tuo acquisto. Presso l’ azienda prestano servizio anche degli esperti in materia finanziaria che sapranno individuare la giusta soluzione per il pagamento della vettura dei tuoi sogni e anche consigliarti nel caso in cui tu fossi interessato al leasing o al noleggio a lungo termine.

La loro concessionaria Renault è in provincia di Pavia con ben due concessionari ed entrambi si trovano in comuni limitrofi alla città. La prima filiale dell’ azienda si trova nella città di Mortara in via Lomellina 100, la seconda si trova in località Vigevano in corso Pavia 59. I clienti potranno scegliere di raggiungere le sedi anche utilizzando i mezzi pubblici, vicino ad entrambe le concessionarie sono presenti fermate del bus.

Potrai trovare un’ampia gamma di auto nuove, usate e a km 0. L’ azienda è specializzata nella vendita di vetture del marchio della losanga da più di 10 anni. Da Superauto potrai trovare la nuovissima Talisman, un’auto innovativa che segna nuovi standard nel segmento delle berline di grandi dimensioni. Inoltre, da oggi la Talisman è disponibile anche in versione station wagon. Ma sono disponibili anche molte auto a km0 Renault in provincia di Pavia che garantiscono un ottimo rapporto qualità/prezzo. Renault è una storica casa francese di autovetture fondata agli inizi del ‘900 e in tanti anni di storia ha collezionato innumerevoli successi che hanno consolidato la sua fama di marchio affidabile e di qualità. Con Renault e l’esperienza di Superauto hai la certezza di metterti alla guida di un mezzo sempre al top.

Presso Superauto potrai usufruire di ottimi servizi di officina, grazie alle ottime offerte per l’esecuzione della manutenzione ordinaria delle vetture comprate presso la concessionaria. Inoltre, Superauto si occupa del cambio di pneumatici e dello stoccaggio di quelli invernali, di tagliandi, revisioni auto e riparazione cristalli.

Per agevolare i clienti Superauto ha anche pensato a forme di finanziamento per alleggerire l’onere di comprare un’auto, consentendoti di acquistare la tua nuova Renault a rate ad un tasso davvero molto conveniente. Tra gli altri servizi Superauto, in veste di concessionaria ufficiale Renault, offre anche la possibilità di effettuare dei test drive prima di procedere all’acquisto. La prova su strada è un momento molto importante poiché il cliente riesce a capire esattamente tutte le peculiarità dell’auto.