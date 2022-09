E’ meglio acquistare un’auto nuova oppure un’auto usata, nel 2022?

La carenza di semiconduttori, i lunghi tempi di attesa per il nuovo e i prezzi "gonfiati" dell'usato rendono la scelta di rinnovare il proprio garage parecchio complessa al giorno d'oggi

Con l’introduzione dei vari Ecoincentivi, sia statali che locali per quanto riguarda (ad esempio) il Comune di Milano, la voglia di cambiare la propria automobile sta diventando un’idea sempre più facile da far diventare realtà in questi ultimi anni. Rispetto a quanto successo nel 2020 e nel 2021, tuttavia, la carenza dei semiconduttori sta facendo però aumentare in maniera vertiginosa non solo i tempi d’attesa necessari per ricevere la propria auto nuova in concessionaria… ma anche i prezzi dell’usato, tra l’altro non proprio florido di alternative per via di un parco mezzi circolante che, in Italia, ha un’età media di circa 12 anni.

Di fronte a questo scenario, quindi, la domanda sorge spontanea: di questi tempi è meglio procedere all’acquisto di un’automobile nuova… oppure cercare “l’occasione” da un rivenditore autorizzato o da un privato di fiducia? La risposta, in realtà, non è così scontata e ciascuna di queste due strade presenta dei vantaggi e degli svantaggi: vediamo insieme quali sono.

Nel caso in cui la scelta ricada sull’acquisto di un’auto nuova presso un concessionario, possiamo confermarvi che dormirete sogni tranquilli sotto molteplici aspetti: innanzitutto avrete l’affidabilità del mezzo in questione (un veicolo nuovo di zecca, che segue la manutenzione programmata, sarà sempre più efficiente di uno usato), a cui si aggiungono la protezione della garanzia offerta dalla casa madre per guasti inaspettati e la sicurezza per tutti gli occupanti grazie all’impiego delle ultime tecnologie presenti sul mercato (tra cui gli ADAS per la guida autonoma che presto raggiungeranno il Livello 3).

Tutti questi vantaggi, tuttavia, hanno un prezzo: le auto nuove, avendo a disposizione i nuovi sistemi di sicurezza e le ultime funzionalità di tipo multimediali ma anche per quanto riguarda la meccanica, sono più costose non solo quando è necessario staccare l’assegno in concessionaria, ma anche nel momento di stipulare il contratto di assicurazione. Inoltre, secondo le ultime stime, il nuovo è soggetto a una perdita piuttosto importante del suo valore nel tempo, che si aggira intorno al 20% subito dopo aver lasciato la sede del proprio rivenditore ufficiale.

Fatta questa premessa, ora vediamo quali sono i pro e i contro nell’acquisto di un’auto usata: quando si sceglie questa strada ci possiamo aspettare prezzi più contenuti (il deprezzamento del veicolo, infatti, è già stato pagato dal precedente proprietario), assicurazioni più economiche e tanti “feedback” da chi ha già avuto lo stesso modello, che quindi conosce tutti i pregi e i difetti. Gli svantaggi, tuttavia, possono essere i maggiori consumi (un’auto vecchia di cinque anni difficilmente è in grado di essere efficiente allo stesso modo di una nuova), una selezione limitata dei modelli disponibili sul mercato e la possibilità di dover spendere molto per le varie parti di ricambio in caso di guasti.

Tiriamo ora le somme: nel 2022 è preferibile rivolgersi verso il mercato del nuovo oppure verso quello dell’usato? Considerato il fatto che, al momento, i tempi di attesa per un’auto nuova di zecca possono arrivare fino a dodici mesi (sempre che l’ordine iniziale non venga annullato!) e che le vetture, in alcuni casi, giungono in concessionaria con alcune componenti elettroniche mancanti, probabilmente scegliere un’auto usata il più possibile recente (entro due-tre anni di età) rappresenta lo scenario migliore. L’importante, ovviamente, è scegliere bene e stare attenti alle truffe: quando un affare sembra troppo bello per essere vero… fate attenzione!