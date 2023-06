Taniche per il carburante: si possono tenere in garage?

La conservazione di taniche di benzina o gasolio presso il garage della propria abitazione è sottoposta a una normativa particolarmente stringente: ecco tutti i dettagli

La crisi tra Russia e Ucraina sta avanzando giorno dopo giorno e allo stesso modo si stanno comportando i prezzi di benzina e diesel alla pompa: questo spinge sempre più gli automobilisti a fare “scorte” di carburante, da conservare in garage nelle classiche taniche di metallo o plastica. Secondo la Legge, queste sono le uniche considerate appropriate per il trasporto e per l’utilizzo “per scopi personali, domestici, ricreativi e sportivi“, perchè conformi alle direttive CE con tanto di codice di omologazione e data di fabbricazione.

La domanda, però, a questo punto sorge spontanea: è legale conservare queste taniche di carburante in garage? E se sì, quali sono le regole da seguire per non incappare in sanzioni? Rispondiamo a entrambe le domande attraverso la legge n. 1839 del 12 agosto 1962, successivamente aggiornata nel 2015 e secondo la quale il trasporto di combustibili non va contro l’art. 168 del Codice della Strada – per l’appunto relativo alla “Disciplina di trasporto su strada di materiali pericolosi“.

Entrando maggiormente nei dettagli, tale legge stabilisce che le taniche di carburante per benzina e gasolio devono necessariamente avere un tappo con retina anti-fiamma, un beccuccio per il travaso del liquido infiammabile e un sistema che blocca ermeticamente l’apertura della tanica stessa. Quando vengono utilizzate, bisogna evitare di riempirle completamente per evitare spargimenti di carburante e quindi facilitare anche il versamento nel serbatoio della propria automobile, mentre se stoccate i loro tempi di permanenza devono essere limitati per motivi di sicurezza.

Per il trasporto nel bagagliaio, invece, è opportuno conservarle in posizione verticale e in un luogo il più possibile stabile, in modo che non si possano muovere durante la marcia per evitare il loro possibile rovesciamento. Passando alle possibili sanzioni previste dalla legge, la normativa vigente stabilisce che il limite massimo di conservazione di carburante nelle taniche è di 60 Litri (ridotto a dieci qualora l’automobilista sia estero e si venga controllati alla frontiera): chiunque lo superi e venga beccato “in flagrante”, infrange l’art. 168 del CdS che prevede una multa di 162 Euro.