KTM 890 Adventure R Rally 2024: l’enduro (forse) più completa sul mercato

KTM ha presentato la nuova 890 Adventure R Rally 2024 una moto che sarebbe riduttivo definire solo da enduro. Questo modello, infatti, punta a essere un mezzo totale con stile e prestazioni di alto livello.

KTM 890 Adventure R Rally 2024: caratteristiche

Limitata a sole 700 unità in tutto il mondo, la KTM 890 Adventure R Rally 2024, realizzata interamente in Austria, fa irruzione nel panorama delle moto adventure di media cilindrata con tutto lo zelo di una moto da Dakar Ready to Race. La moto è spinta da un motore da 889 cc che eroga 105 CV a 8.000 giri al minuto e 100 Nm di coppia a 6.500 giri al minuto. Il sound compatto bicilindrico frontemarcia LC8c è esaltato da un terminale Akrapovic “Slip-on Line” montato di serie, esteticamente simile a quello utilizzato sulle moto ufficiali impegnate alla Dakar. La moto è inoltre dotata di un pacchetto elettronico completo: ABS Bosch 9.3MP con funzione Offroad, controllo di trazione con tre riding mode selezionabili in base al terreno, Tech pack con MSR, Cruise Control, Quickshifter+ e modalità Rally, display TFT da 5″ con navigazione turn by turn e kit connettività, per gestire in viaggio le chiamate in ingresso e la playlist musicale. Le sospensioni WP PRO Components sono del tutto simili a quelle utilizzate dai piloti ufficiali del KTM Factory Racing Team: la forcella è una WP XPLOR PRO 7548 con tecnologia Cone Valve, mentre il mono è un WP XPLOR PRO 6746 completamente regolabile. Questo pacchetto premium assicura il massimo livello di smorzamento nelle condizioni più difficili e il pilota sentirà immediatamente un feeling ottimale per spingere più forte e andare più veloce oltre gli ostacoli, godendo comunque di un comfort e di un controllo senza pari. Inoltre, per l’utilizzo più turistico, l’escursione di 270 mm fornisce ai globetrotter di tutto il mondo una guida più confortevole quando la moto è carica di bagagli o con il passeggero a bordo, su asfalto e soprattutto in offroad.

KTM 890 Adventure R Rally 2024: quanto costa

Per celebrare il lancio del nuovo modello, KTM ha organizzato un evento riservato a 34 fortunati clienti che oltre alla nuova R Rally sceglieranno di acquistare il pacchetto Ultimate KTM Desert Experience, un’esperienza unica, da vivere in compagnia di leggende dell’offroad del calibro di Johnny Aubert e Jordi Viladoms. L’evento si terrà in Marocco nel mese di marzo 2024 ed ai partecipanti verrà offerto un pacchetto “full-factory” che prevede la fornitura e preparazione delle moto, oltre al supporto tecnico necessario per esplorare il deserto lungo i percorsi del Rally Du Maroc. La nuova KTM 890 Adventure R Rally sarà preordinabile online a partire dal 20 settembre su della Casa al prezzo di listino di 23.899 euro, mentre il pacchetto Ultimate KTM Desert Experience viene venduto al prezzo di 4.900 euro.