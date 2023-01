Moto Guzzi Experience: ecco il calendario viaggi del 2023

Nel 2023 esordisce la nuova formula Weekend con tante esperienze immerse nella natura, per condividere le proprie passioni in sella a Moto Guzzi

Nell’edizione 2023 del Motor Bike Expo una delle novità più interessanti per i “globe-trotter” a due ruote è stata sicuramente la rinnovata offerta di attività on-the-road svelata dal marchio Moto Guzzi, pensata per coinvolgere ragazze e ragazzi accomunati dalla passione per la scoperta e da una grande curiosità per tutto ciò che gravita attorno al mondo del motociclismo. Si chiama Moto Guzzi Experience 2023 e conta al suo interno un folto calendario di esperienze a stretto contatto con la natura nei più interessanti paesi turistici di tutta Europa (e non solo).

Le esperienze della Moto Guzzi Experience 2023 ruotano attorno a tre diverse tipologie, diversificate con percorsi disegnati appositamente sulle caratteristiche del modello utilizzato al fine di dare la possibilità a tutti i motociclisti di individuare il viaggio più congeniale ai propri gusti e alla propria esperienza. Questa scelta si è attuata attraverso l’ampliamento della gamma con la Moto Guzzi V100 Mandello, che va ad aggiungersi alla best seller V7 Stone e alla più classica V85TT.

Un’altra novità della Moto Guzzi Experience 2023 è la formula Weekend, che occupa un solo fine settimana ed è rivolta a tutti coloro che vogliono condividere le proprie passioni in una atmosfera giovane, dinamica e con grande divertimento. Le iniziative di questo tipo, all-inclusive con noleggio moto, carburante e assistenza, destinate a tutte e tre le tipologie di moto e, tra le altre, includono quelle chiamate Valli Nascoste, Ride&Sail e Dust&Stars. Qua sotto il calendario completo per il 2023.

V7 Stone Experience

28-30 aprile: Formula Weekend – Valli Nascoste

26-28 maggio: Formula Weekend – Ride&Sail

V85 TT Experience

22-25 aprile: Toscana

28 aprile-1 maggio: Toscana

12-14 maggio: Formula Weekend – Dust&Stars

21-30 ottobre: Tunisia

4-13 novembre: Tunisia

26 dicembre-10 gennaio 2024: Marocco

V100 Mandello Experience

9-16 aprile: Sicilia

27 maggio-4 giugno: Balcani

30 settembre-8 ottobre: Belpaese

2-10 dicembre: Andalusia