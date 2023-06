Torna Italian Bike Week: l’edizione 2023 in programma a metà settembre

Dopo il successo della prima edizione torna a settembre l’Italian Bike Week, l'evento motoristico che chiuderà, nel migliore dei modi, la stagione estiva. Il cuore è Custom, ma un’attenzione speciale sarà dedicata agli appassionati di adventure e off-road

A un anno esatto dalla prima edizione, torna a Lignano Sabbiadoro (UD) la Italian Bike Week. Anche nel 2023 la manifestazione friulana, nata da una costola della Biker Fest International, riporta la passione per i motori nella splendida località balneare affacciata sull’Adriatico, proponendosi di archiviare nel migliore dei modi una stagione turistica che entra nella sua ‘golden hour’: a settembre le vacanze volgono al termine, ma l’atmosfera magica di fine estate, il clima perfetto e il desiderio condiviso di ‘chiudere in bellezza’ rappresentano i presupposti ideali di un evento memorabile. L’appuntamento è per il terzo fine-settimana del mese, dal 14 al 17 settembre.

Lignano Sabbiadoro si prepara ad accogliere l’Italian Bike Week 2023

Si preannuncia dunque uno strepitoso ‘bis’ al main event primaverile, la Biker Fest, che a maggio scorso ha dato il benvenuto a 120.000 persone con una 37° edizione capace di infrangere ogni record. E a questo proposito è stato anche il successo delle BFI settembrine, andate in scena nel biennio 2020-2021, a consentire a standisti, ospiti, esercenti, pubblico internazionale e autorità locali di apprezzare le particolari ‘virtù’ di questo periodo dell’anno, inducendoli a chiedere a gran voce un secondo appuntamento. L’unica realtà mondiale a vantare un tale onore è la leggendaria Daytona Bike Week che si svolge a marzo, in Florida, a cui fa da pendant la Biketoberfest di ottobre: su queste basi è nata la #italianbikeweek, kermesse che se pur ha visto la luce come una sorta di spin-off della BFI non si limita a replicarne la collaudata formula, ma va ‘in rima’, mantenendo una sua specifica identità.

Un’identità che mette anche le ruote fuori dall’asfalto, sconfinando laddove la strada non è necessariamente tracciata: un accento marcato è sul mondo del fuoristrada e dell’adventouring, con un ricco programma che fa l’occhiolino, in particolare, agli appassionati dello sterrato. Tante le iniziative al tassello, che avranno la Off Road Arena come fulcro dell’azione: una superficie di 155.000 m² su cui si sviluppano percorsi dedicati al #cross e all’enduro, il ring in cui scenderanno in pista professionisti, amatori e anche piloti in erba. Il fettucciato principale, di circa 7 km, si snoda per buona parte lungo il vecchio tracciato della prova speciale di una gara leggendaria, la mitica 12 Ore di eenduro. Anche l’Area Demo Ride (che durante la BFI di maggio ha fatto da palcoscenico ad oltre 4.000 road test) cambia veste, indossando pettorina e frontalino. L’Italian Bike Week si configura infatti come un evento unico nel suo genere, dando la possibilità agli appassionati di toccare con mano e provare in anteprima, su un circuito dedicato, tutte le novità dei settori Off-Road e Adventure, grazie alla presenza delle più importanti Case motociclistiche che proprio nel corso dell’estate presentano le loro new entry fuoristradistiche.

Sempre a proposito di enduro, andrà in scena anche quest’anno lo spettacolo suggestivo della Notturna Tassellata, la cavalcata by night su 350 km di strade sterrate che porterà i numerosi equipaggi iscritti fino in Slovenia e ritorno. Meno impegnative, ma altrettanto coinvolgenti, le Adventure Ride organizzate da MV Adventure, tour esplorativi di una settantina di km che si svolgeranno su percorsi on/off nei giorni della manifestazione. Ma nonostante il suo focus, l’IWB non è solo fuoristrada: l’Area Luna Park, con i suoi stand, musica dal vivo, tanti espositori e delizie gastronomiche, apre le sue porte a tutte le tipologie di motociclisti e non solo, abbracciando la passione per i motori a 360° con una particolare attenzione per il mondo della personalizzazione. Non mancheranno, infine, l’attesissima Saturday Night Parade, mega-sfilata che inonderà le vie di Lignano con migliaia di #moto, e le auto americane, regine annunciate della 2° U.S. Car on the Beach: l’edizione 2023 del raduno di fine estate non lascerà a bocca asciutta i fan dei V8 a stelle e strisce.